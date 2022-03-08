Барнаул, 8 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В рамках Всероссийской акции МВД «8 Марта — в каждый дом» участковый уполномоченный отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу старший лейтенант полиции Антон Шевелёв посетил ветерана МВД, жительницу вверенного ему участка, — Кузнецову Галину Егоровну, которая почти 25 лет трудилась следователем в районном отделе краевой столицы. Подробности сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Алексей Колчин ИА REGNUM Цветы 8 марта

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Полицейский вручил женщине нежную цветочную композицию, а также памятку с информацией по профилактике дистанционных мошенничеств. В ходе общения участковый уполномоченный Антон Шевелёв поблагодарил Галину Егоровну за вклад в защиту законных прав и интересов граждан в годы работы следователем, сохранение и преумножение традиций старшего поколения правоохранителей и активную жизненную позицию на заслуженном отдыхе.

Растроганная женщина была очень рада визиту сотрудника полиции и выразила слова благодарности за внимание, отзывчивость и готовность в любую минуту прийти на помощь.

Напомним, Россия 8 марта отмечает первый весенний праздник — Международный женский день. В 2022 году для удобства граждан ему предшествовали два выходных дня. Идея праздника принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. Все новости о праздновании и стартовавших в регионах мероприятиях читайте в трансляции ИА REGNUM.

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