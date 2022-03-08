Екатеринбург, 8 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа гастарбайтеров нападает на рабочих и угрожает им. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По информации Е1.ru, мигранты бесчинствуют на стройке в районе улицы Амундсена. 6 марта они избили крановщика. Пострадавшего доставили в больницу. А перед этим у них был конфликт с электриками. Также приезжие угрожают женщинам.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил представителям СМИ, что руководство главка взяло ситуацию на контроль. К проверке привлечены сотрудники территориального ОВД, центра по противодействию экстремизму и управления по вопросам миграции.