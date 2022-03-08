Барнаул, 8 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко по случаю отмечаемого сегодня, 8 марта Международного женского дня, поздравили жительниц региона с праздником. Вх обращении, в частности сказано:

Ольга Заузанова ИА REGNUM Букеты к 8 марта

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

«Поздравляем вас с Международным женским днем! Солнце всегда светит по-особенному 8 марта, сама природа улыбается вашей красоте и нежности. Как и весна, вы несете в мир новую жизнь, дарите тепло, наполняете пространство вокруг себя светом добра и энергией созидания. Мы, мужчины, спешим выразить вам свою признательность и любовь!

В Алтайском крае проживает более 1 миллиона 200 тысяч женщин. Можно смело сказать, что за многими достижениями в регионе стоят представительницы прекрасного пола. Вы трудитесь и добиваетесь успехов во всех сферах деятельности, блестяще реализуете себя в общественной и политической жизни, добиваетесь высот в производстве, науке, спорте и бизнесе.

При этом традиционно ведущая роль принадлежит вам в воспитании детей и молодежи, подготовке кадров, охране здоровья людей, в развитии творческого и культурного потенциала. Спасибо вам за то, что, несмотря на профессиональные успехи, дорожите статусом хранительниц домашнего очага и семейных традиций. Сердечно желаем вам солнечного настроения и приятных сюрпризов.Пусть каждый день будет наполнен любовью и заботой близких! Будьте здоровы и счастливы!».

Как сообщало ИА REGNUM, идея праздника 8 Марта принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. С 1975 года праздник включен в список международных дней ООН. В этом году тема Международного женского дня — «Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра».

Редакция ИА REGNUM ведет праздничную трансляцию, посвященную Международному женскому дню.

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