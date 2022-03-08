Иркутск, 8 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 8 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8154 человека, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 262 047 (+1900 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализированы 2594 (-9 за сутки). В то же время излечились 232 105 пациентов (+2011 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 639 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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