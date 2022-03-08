Посёлок городского типа Оловянная, Забайкальский край, 8 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Акции в поддержку военнослужащих — участников военной операции на Украине прошли 7 марта еще в двух районах края — Оловяннинском и Газимуро-Заводском. Подробности сегодня сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкалья Автопробег в поддержку российской армии в Забайкалье

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В поселке Оловянной сотрудники ФКУ ИК-7 организовали автопробег. К акции присоединились сотрудники Оловяннинского межпоселенческого методического и досугового центра, жители поселка.

Автомобили с российскими флагами, знаками Z и V, символизирующими поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине, проехали по улицам районного центра.

Правительство Забайкалья Забайкалье. Акция поддержки нашей армии

В Газимурском Заводе также проведена акция в поддержку военной операции вооруженных сил России на Украине. В автопробеге приняли участие десятки автомобилей. По мнению участников, акция — это отличная возможность сказать свои слова поддержки нашей армии.

«Показать, что мы ею гордимся. Автоколонна проехала по улицам села Газимурский Завод под флагами Российской Федерации с нанесенными символами Z и V», — уточнили в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, автопробег, организованный в поддержку президента России и вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине, прошёл 6 марта в Нерчинске и многих других забайкальских населённых пунктах.

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