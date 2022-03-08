Тюмень, 8 марта, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Международный женский день в России — это праздник женственности. Об этом заявил в своём поздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор.

8 марта. Советская открытка

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Глава региона поздравил землячек с 8 Марта, отмечая, что этот день наполнен яркими красками, комплиментами, позитивными эмоциями и воплощает всё, что ценно в женщинах — доброту и нежность, очарование и красоту.

«Вы — представительницы прекрасного пола — обладаете уникальными качествами, умеете совмещать невозможное, все успеваете и реализуете себя в совершенно разных сферах и ипостасях. Бесценна и достойна восхищения ваша материнская миссия. Вы дарите жизнь и любовь детям. Ваша поддержка и забота вдохновляют», — отметил в своём поздравлении Александр Моор.

Тюменский губернатор пожелал женщинам гармонии в жизни. И было бы замечательно, если бы тюменки каждый день чувствовали себя счастливыми, любимыми и успешными!

«Пусть сбываются ваши мечты! Здоровья и благополучия, внимания и исполнения желаний, радости и отличного настроения», — говорится в поздравлении главы Тюменской области.