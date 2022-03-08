Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 8 марта, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги волонтёры и юные кадеты собрали своими руками сладкие букеты и вручили их женщинам-медикам, ветеранам, сотрудникам и подопечным харпского центра «Мядико». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Сладкие букеты на 8 Марта

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«Вам, любимые!» — сколько доброты, нежности и заботы в этих словах, определяющих в дополнение ежегодную всероссийскую акцию, приуроченную к главному весеннему празднику. Спасибо организаторам и участникам акции за доброту и тепло ваших душ, за улыбки наших прекрасных женщин, которые принимали от вас поздравления», — поблагодарила земляков глава Марина Трескова.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Даже в масках женщины Лабытнанги прекрасны

Напомним, акция «Вам, любимые!», посвящённая Международному женскому дню, проходит во всех населённых пунктах России.