Киев, 8 марта, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Деятельность по предоставлению отчётов по ситуации на Украине временно прекратила специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ после полной эвакуации всех своих наблюдателей. Об этом 7 марта сказано в ежедневном отчёте миссии.

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Уточняется, что после завершения временной эвакуации, СММ ОБСЕ прекращает свою деятельность по мониторингу ситуации на Украине и предоставлению отчётов. При этом за миссией остаются помещения и имущество, необходимые для последующего возобновления деятельности на территории Украины. Распоряжаться помещениями и имуществом будут местные сотрудники миссии.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила об эвакуации с территории Украины почти 500 наблюдателей миссии. Решение об эвакуации сотрудников миссии ОБСЕ было принято руководством организации в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миссия ОБСЕ окончательно покидает территорию Украины.