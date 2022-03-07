Элиста, 7 марта, 2022, 21:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 159 человек, выписаны с выздоровлением 509 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 7 марта.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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В степной республике по-прежнему функционируют четыре ковидных госпиталя, где лечатся 170 пациентов. Состояние десяти человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 48 208 случаев заражения коронавирусом, вылечились 43 777 ковид-пациентов. Жертвами COVID-19 стали 818 жителей республики.