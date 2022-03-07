Лион, Франция, 7 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник сборной Бразилии и лидер французского «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Как утверждает издание Calciomercato, на Лукаса Пакету претендует лондонский «Арсенал».

ФК «Арсенал»

Трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Соглашение Пакеты с «Лионом» рассчитано еще на три года до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне Лукас Пакета принял участие в 31-м матче за «Лион» во всех турнирах, в котором отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Пакета перешел в «Лион» 30 сентября 2020 года из итальянского «Милана» за 20 миллионов евро.