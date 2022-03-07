Екатеринбург, , 20:12 — REGNUM Граждане России уже несколько дней получают от неизвестных подозрительные смс-сообщения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотография экрана с тем самым смс-сообщением.



Одному из сотрудников агентства два дня подряд такие отправления приходят с номера, зарегистрированного в Польше. В тексте виден только знак вопроса почти по центру экрана. Один из IT-специалистов, к которому обратился получатель, не исключил, что это может быть код какого-либо вируса. Возможно, их рассылают украинские хакеры.

«К счастью, телефон, на который оно пришло, знать не знает, что такое интернет, но если ваш телефон имеет выход во всемирную паутину, то могут быть проблемы. Будьте бдительны!», — призывает граждан получатель этого SMS.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную операцию по денацификации и димилитаризации Украины и по защите Донбасса. После этого украинские хакеры и сочувствующие им лица начали серию атак на российские интернет-порталы и на телеграм-каналы.