Москва, 7 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В числе российских студентов, которые обучались за рубежом и оказались в затруднительном положении в связи с последними международными событиями, — студентка одного из украинских вузов Кристина Ларина. Она подала заявление на перевод в НИУ ВШЭ и была зачислена на образовательную программу «Экономика и статистика». Как был организован процесс перевода, она рассказала новостной службе портала Высшей школы экономики.

НИУ ВШЭ Студенты

НИУ ВШЭ несколько дней назад открыла возможность перевода в университет российских студентов, которые обучались за рубежом и оказались в затруднительном положении. За это время поступило 79 заявок на перевод из иностранных университетов в НИУ ВШЭ, больше двадцати заявок уже оформляется.

Одной из перешедших в Вышку студенток стала Кристина Ларина. Ранее она училась в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана, а 1 марта узнала, что продолжить учебу в университете не сможет.

«На следующий день увидела новость о том, что ряд наших вузов открыл возможность для перевода из зарубежных университетов в связи с последними событиями. Когда я увидела в списке учебных заведений НИУ ВШЭ — сомнений в выборе не было», — рассказала Кристина Ларина.

Она подчеркнула, что при подборе программы была приоритетна максимальная схожесть предметов и направленности. Студентка выбрала образовательную программу «Экономика и статистика» факультета экономических наук.

Процесс перевода и оформления прошел быстро благодаря эффективной работе сотрудников НИУ ВШЭ, отмечает Кристина Ларина: «Хочу поблагодарить вуз и отдельно начальника отдела сопровождения учебного процесса образовательной программы «Экономика и статистика» Елену Чинкову, так как благодаря их помощи была быстро проинформирована и сориентирована в подаче необходимых документов, выборе программы, филиала и других вопросах».

Для консультации по вопросам перевода необходимо обратиться на почту studcentre@hse.ru. Сотрудники центра сервиса «Студент» ответят на ваши вопросы. Заявку на перевод можно подать онлайн через Единое окно.