Берлин, 7 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Компании из Германии продолжат бизнес с Россией в области поставок энергоносителей. Об этом 7 марта сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, заявление которого обнародовала пресс-служба правительства страны.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

По его словам, власти Германии вместе с партнерами уже несколько месяцев ищут альтернативы российским энергоносителям, однако «это не происходит в одночасье».

«С нашей стороны (Германии) было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией», — отметил Шольц.

По его словам, других способов полностью обеспечить поставки энергоносителей в европейский регион пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже превысила отметку $3800 за 1000 куб. м.