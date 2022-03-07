Цена на газ в Европе впервые превысила $3800 за 1000 куб. м
Лондон, 7 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Цена на голубое топливо в Европе в ходе торгов на бирже обновила исторический максимум, превысив отметку $3800 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
По данным торговой площадки, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет около $3850 за 1000 куб. м.
Рост цены на газ в Европе составляет более чем 79%.
Как передавало ИА REGNUM, ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что правительства европейских стран должны принять решение о повторном запуске ранее остановленных атомных электростанций.