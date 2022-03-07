Ханты-Мансийск, 7 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Власти Югры разработали дополнительные меры по повышению устойчивости экономики в регионе. Об этом сообщил на оперативном штабе 7 марта заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

В развитие федеральных решений о дополнительных мерах по повышению устойчивости экономики в условиях санкций в автономном округе разработан пакет дополнительных предложений.

В сфере малого и среднего предпринимательства предлагается мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам, а также иным обязательным платежам на 3 месяца с возможным продлением; перенос срока уплаты региональных налогов (на 6 месяцев); установление срока предоставления микрозаймов субъектам СНП на срок до пяти лет; пролонгация действующих микрозаймов на пять лет; предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку в сфере туризма.

В сфере потребительского рынка предлагается мораторий на государственный контрольный надзор в отношении торговых сетей, увеличение допустимой нагрузки на ось транспортного средства на движение по автомобильным дорогам.

Кроме того, предлагается создать центр новой индустриализации, который будет способствовать поддержке предприятий промышленной сферы, импортозамещения и стимулирования инвестиций.