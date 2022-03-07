В Кабуле произошло ДТП с участием ребенка
Кабул, 7 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Кабуле в уезде Пагман военный сбил ребенка. Об этом 6 марта сообщает «8 Собх» со ссылкой на местные источники.
(сс) Masoud Akbari
Кабул
По их данным, ДТП произошло в провинции Кабул.
Родственники ребенка жалуются на скорость передвижения и невнимательность водителей военной техники и требуют наказания виновных в этом происшествии.
О подробностях ДТП пока не сообщается. Подобные инциденты уже происходили в ряде провинций.