Кабул, 7 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Кабуле в уезде Пагман военный сбил ребенка. Об этом 6 марта сообщает «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

(сс) Masoud Akbari Кабул

По их данным, ДТП произошло в провинции Кабул.

Родственники ребенка жалуются на скорость передвижения и невнимательность водителей военной техники и требуют наказания виновных в этом происшествии.

О подробностях ДТП пока не сообщается. Подобные инциденты уже происходили в ряде провинций.