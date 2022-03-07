Салехард, 7 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 7 марта за сутки госпитализировано 11 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 365 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 1002 ямальца. Заразились коронавирусом 626 человек — на 199 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 25 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 7 марта зарегистрировано 130 477 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 000 человек, 1015 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).