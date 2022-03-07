Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону десятилетний мальчик пострадал в результате ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Yarnews.net Такси

Авария случилась днём 6 марта на улице Левобережной. Водитель Toyota Camry, предположительно, превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем такси, осуществляющим посадку пассажиров. От удара автомобиль такси отбросило на стоящий неподалеку УАЗ. В результате ДТП пострадал пассажир такси — десятилетний мальчик. Ребёнок доставлен в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.