Грузия, 7 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Ранним утром в Западной Грузии на железнодорожный перегон вблизи станции Марели сошёл оползень, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Facebook.com/AdjaraGovGe Работы по ликвидации последствий оползня

По данным, имеющимся у Грузинской железной дороги, в результате оползня был значительно поврежден железнодорожный переходный мост. Также повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть.

«Из-за инцидента с утра приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов. Специальная техника прибывает на место происшествия. После расчистки пути и восстановления контактной сети движение пассажирских и грузовых поездов постепенно возобновится», — сообщила пресс-служба железной дороги.

По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.