Чита, 7 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В преддверии 8 Марта Забайкалкрайстат обнародовал любопытную статистику о женщинах, проживающих в регионе. На 1 января 2021 г. их численность составила 548,6 тыс. человек — более половины населения края (52,1%). Большая часть женского населения проживала в городской местности (381,0 тыс. человек — 69,4%), 167,6 тыс. (30,6%) — в сельской местности.

Женщина с багажом

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Численность женщин превышала численность мужчин на 43,8 тыс. человек. На 1 января 2021 г. на каждую тысячу мужчин приходилось 1087 женщин. Преобладание женского населения начинается в возрасте 35−39 лет, в сельской местности — с 40−44 лет. С повышением возраста перевес женского населения увеличивается.

Соотношение женщин и мужчин в возрасте 55−59 лет составило 1217. К 70 годам и старше — женщин в 2,3 раза больше, чем мужчин. Свыше половины женщин Забайкальского края (51,8%) находились в трудоспособном возрасте (16−55 лет), 21,2% составляли женщины моложе трудоспособного возраста, 27,0% — старше трудоспособного возраста.

Женщины составляют практически половину занятых в экономике края (48,5%). Уровень занятости женщин в возрасте 15 лет и старше — 51,7%, средний возраст работающих женщин — 40 лет. Больше всего женщин занято в торговле, образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

Третья часть (33%) работающих женщин имеют высшее профессиональное образование, 39,1% — среднее профессиональное образование. Среди руководителей доля женщин составила 52,6%, специалистов высшего уровня квалификации в области образования — 84,5%, здравоохранения — 72,6%, в области права, гуманитарных областей и культуры — 76,9%.

Значительное место в жизни женщины занимает семья, дети. В 2020 г. вступили в брак 5479 женщин, из них впервые зарегистрировали свои отношения — 3662. Чаще всего женщины вступают в брак в возрасте 18−24 лет (35,2% от всех браков) и в 25−34 года (39,1%). На 1 января 2021 г. в Забайкалье 255,5 тыс. женщин находились в репродуктивном возрасте (15−49 лет), 46,6% общей численности женщин. В 2020 г. появилось на свет 12 435 младенцев, из них 6058 девочек.

Наибольшее число рождений приходится на матерей в возрасте 25−34 лет — 6727 детей, 54,2%. У женщин 20−24 лет родилось 2629 детей (21,1% общего числа родившихся).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-октябре 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 3161 человека (в январе — октябре 2020 года естественная убыль населения составила — 885 человек).

Читайте также: В Забайкалье пересчитали новорожденных