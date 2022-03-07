Москва, 7 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. О том, как продвигается специальная военная операции Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса, рассказал 7 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Продвижение составило шесть километров.

Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе. Основные боестолкновения велись на западе города — в Новоселовке, Поселке моряков, Осавиахиме, и на востоке — в Найденовке и Азов кольцо.

Вчера, около 17 часов московского времени, на проспекте Победы Мариуполя, военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве «живого щита».

Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четверо и ранено пять мирных граждан. Бойцами народной милиции ДНР освобожденные мирные жители были выведены через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию. Всем им оказана необходимая помощь.

Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное.

Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе МАКАРОВА и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2». Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены три зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и две радиолокационных станции ВСУ.

Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станции.

Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня с 10 утра московского времени объявлен «режим тишины», и открываются шесть гуманитарных коридоров: один из Киева в Гомель; два из Мариуполя — в Запорожье и в Ростов-на-Дону; один из Харькова в Белгород; два из Сум в Белгород и в Полтаву.

Детальная информация о гуманитарных коридорах заблаговременно доведена до украинской стороны, а также до профильных структур ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.

Конашенков На период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением запретить въезд на территорию России бизнесменам и актерам, которые уехали из нашей страны во время специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса, выступил депутат российской Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).