Кемерово, 7 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В кемеровских учреждениях социального обслуживания населения заработали пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает мэрия города.

futureatlas.com Гуманитарная помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«От горожан принимают все, что может понадобиться эвакуированным из Донбасса: вещи, средства гигиены, предметы первой необходимости, продукты с длительным сроком годности: одежда и обувь, постельные принадлежности, бутилированная вода, чай, мука, сахар, консервы, хлебобулочные изделия, крупы, макароны», — уточнили в городской администрации.

Власти уточнили, что вещи должны быть новыми, а продукты — в упаковке с указанием срока годности. Адреса пунктов сбора и режим их работы указаны на сайте мэрии Кемерова.