Кемерово, 7 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 8 марта, местами ожидаются порывы ветра до 22 м/с, метели и гололёдные явления. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

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В прогнозе уточняется, что в течение дня ожидается понижение температуры воздуха.

Сотрудники регионального управления МЧС РФ просят кузбассовцев при ухудшении погоды соблюдать необходимые меры предосторожности.