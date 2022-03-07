Москва, 7 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС) разработали электронагреватель повышенной эффективности для космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Электронагреватели применяются в спутниках для обеспечения баланса тепловой энергии. Эти устройства обеспечивают поддержание определённой температуры, которая требуется для работы узлов и аппаратуры.

На обеспечение работы электронагревателей тратится до 70% мощности космического аппарата. Специалисты ИСС нашли решение, которое позволяет повысить эффективность нагревателей и снизить затраты энергии.

Для этого они оснастили электронагреватели специальными экранами, которые отражают тепловое излучение и позволяет использовать энергию максимально эффективно. Коэффициент полезного действия усовершенствованных электронагревателей оказался на 4−5% выше, чем у использующихся образцов. В Роскосмосе отметили, что с учётом большого количества электронагревателей в каждом спутнике это решение даёт ярко выраженный эффект энергосбережения.

Начальник бюро технологий приборного производства ИСС Николай Луконин рассказал, что уже проведены испытания опытных образцов. Он добавил, что на энергосберегающий прибор также получен патент.