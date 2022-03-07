Кемерово, 7 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ветераны-горняки Кемеровской области «очень болезненно воспринимали то, что восемь лет происходило в Донбассе». Об этом заявил председатель совета ветеранов Кемерова Виктор Безматерных.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Приветствую решение Путина о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — отметил Безматерных.

Полный кавалер знака «Шахтёрская слава» Василий Катриченко подчеркнул, что «президент использовал все пути мирного урегулирования конфликта, который продолжается с 2014 года».

«Долой этот национализм. Мы в Отечественную войну ликвидировали фашизм, а сейчас он и рождается там. Кому это нужно?»— уточнил ветеран угольной отрасли Кузбасса, кандидат технических наук Александр Орищин.

По словам заслуженного шахтёра России Виктора Брагина, сегодня правительство России правильно действует.

«Одновременно и помогает народу Украины, и убирает эту «шушару». Я думаю, что в скором времени мы с этим делом справимся», — уточнил Брагин.