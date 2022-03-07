Сеул, 7 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics подверглась хакерской атаке, приведшей к утечке 190 гигабайт внутренних данных компании. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Pixabay.com Хакер

По данным портала, за атакой стоит хакерская группировка Lapsus$. Отмечается, что злоумышленники опубликовали сведения, подтверждающие утечку данных Samsung Electronics, на одном из хакерских интернет-ресурсов.

Хакеры заявили, что они получили доступ к исходному коду некоторого программного обеспечения, используемого для конфиденциальных операций внутри компании. Общий объём оказавшихся у хакеров данных составляет почти 190 гигабайт.

В феврале 2022 года хакеры из Lapsus$ получили доступ к большому количеству данных американской компании Nvidia. Они опубликовали часть из этих данных и потребовали от компании выкуп за отказ от публикации остальной информации.