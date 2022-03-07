Тюмень, 7 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Тюмени более 100 машин приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации российских военных на Украине. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба тюменского отделения ОНФ Автопробег на улицах Тюмени

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Колонна со знаками Z и российскими флагами проехала по центральным улицам города. Одним из главных участников автопробега стал Герой России, лётчик Владимир Шарпатов, который с товарищами совершил побег из плена афганских боевиков.

Пресс-служба тюменского отделения ОНФ Участники автопробега с Героем России Владимиром Шарпатовым (в центре)

Тюменцы радушно встречали участников автопробега — аплодировали и благодарили, сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко в своем Instagram. После автопробега тюменцы возложили цветы к Вечному огню, почтив память героев Великой Отечественной войны.

Пресс-служба тюменского отделения ОНФ На автопробег некоторые тюменцы вышли семьями

Как сообщалоИА REGNUM, акции в поддержку военных, участвующих в спецоперации в защиту республик Донбасса проводятся в разных городах России.