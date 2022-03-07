Киев, 7 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Американские сенаторы — от Демократической и Республиканской партий — выступили против введения бесполетной зоны на Украине, пишет Politico.

Beforeitsnews.com Сенат США

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил об обязанности Запада «ясно дать понять Москве, что не собирается на войну с ней». А республиканка Джони Эрнст заявила, что введение подобной меры «станет третьей мировой войной».

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.