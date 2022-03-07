Барнаул, 7 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине подписались главы 184 высших учебных заведений страны. Об обращении, опубликованном на сайте Российского союза ректоров (РСР) известила пресс-служба правительства Алтайского края.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Об обращении, опубликованном на сайте Российского союза ректоров (РСР) известила пресс-служба правительства Алтайского края. Дело в том, что ранее с похожим обращением к учащимся и сотрудникам вузов нашего региона выступил Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай.

В нем, в частности, отмечалось обилие ложной информации о ходе и причинах спецоперации России на Украине, которая распространяется в интернете. «Убеждены, что в этот судьбоносный момент профессорско-преподавательский состав, научные работники, студенчество проявят сдержанность и разумность, и не пойдут на поводу вражеской лживой пропаганды», — говорилось в тексте.

«Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение», — сказано в обращении РСР.

Напомним, военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями названы денацификация и демилитаризация государства. Западные страны отреагировали на действия России санкциями. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о спецоперации.

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