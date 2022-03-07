Бийск, Алтайский край, 7 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В преддверии 8 Марта начальник отделения участковых уполномоченных полиции Михаил Доронин совместно с представителем Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Бийское» иереем Дмитрием навестили вдову ветерана МВД Августу Серафимовну Кокорину. Подробности 7 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

МВД Бийск. Поздравление с 8 Марта вдовы ветерана МВД Августы Кокориной

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Гости поздравили ее с наступающим Международным женским днем, вручили цветы и презенты. Бийская долгожительница была рада такому визиту. Полицейский и общественник выразили бийчанке слова восхищения и уважения, пожелали крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с общественниками поздравили с наступающим праздником жительниц края, обратившихся за получением государственных услуг.

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