Магнитогорск, Челябинская область, 7 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области состоялся автопробег в знак поддержки Вооружённых сил России и спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

(сс) Z

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Акция прошла 6 марта. Маршрут пролегал по проспекту Ленина. Машины проехали от привокзальной площади до сквера «Патриотический». Участие приняли представители таких организаций как «Союз афганцев», «Боевое братство», казаки и другие. Всего в более 100 автомобилях проехали около 300 человек.

Автомобили ехали с флагами России и разных организаций. А на стёклах и бортах имелись наклейки в виде больших знаков «Z».

Как сообщало ИА REGNUM, подобные акции проводятся в разных городах России. Напомним, спецоперация в защиту Донбасса началась 24 февраля.