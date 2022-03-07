Сеул, , 07:43 — REGNUM Председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль в Южной Корее пострадал от рук злоумышленника в ходе мероприятия, связанного с предвыборной кампанией в Сеуле. Об этом 7 марта сообщило агентство Yonhap.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что злоумышленник ударил политика по голове неустановленным предметом. Сон Ён Гиль был госпитализирован в ближайшую больницу. Отмечается, что травма не представляет угрозы для жизни политика.

Напомним, выборы главы Республики Корея запланированы на 9 марта. Основными претендентами на пост главы государства являются представитель правящей партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном и кандидат от оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёлем. По данным опросов общественного мнения, у политиков практически равные шансы занять пост лидера Южной Кореи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель южнокорейской оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су извинился перед своими сторонниками за отказ от участия в президентских выборах.

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