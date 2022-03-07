Нерчинск, Забайкальский край, 7 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Автопробег, организованный в поддержку президента России и вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине, прошёл 6 марта в Нерчинске. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Правительство Забайкальского края Акция в поддержку российских военных на Украине в Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

После приветственной речи и.о. главы района Натальи Зориной, сенатора РФ от Забайкальского края Сергея Михайлова и военкома Нерчинского района Дмитрия Окорокова автопробегу был дан старт.

Автоколонна, насчитывающая более 60 машин, с нанесенными символами Z и V, под флагами Российской Федерации проехала по улицам города. Водители автомобилей, проезжающих мимо, сигналили колонне в знак поддержки, а пешеходы приветливо махали и снимали видео.

Правительство Забайкальского края Нерчинск. Автопробег в поддержку президента России и вооружённых сил, участвующих в спецоперации на Украине

Ранее акцию по поддержке спецоперации России на Украине поддержали в региональном правительстве. К акции присоединились в районах края. Название региона в информационных материалах правительства края будет писаться «Zабайкалье».

Водители читинских маршруток присоединились к акции #своихнебросаем в поддержку спецоперации России на Украине, наклеив на стёкла листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

Накануне, 6 марта, автопробег провели в Чите.

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