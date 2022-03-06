Киев, 7 марта, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Очередной, уже третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится на российско-белорусской границе в Беловежской Пуще. Об этом 6 марта сообщил член делегации Украины, лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия изданию «Страна».

Стол переговоров

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Как уточнил Арахамия, переговоры начнутся 7 марта в 15:00, скорее всего, по местному времени, которое в Беловежской Пуще совпадает с московским. О вероятности, что переговоры могут состояться 7 марта, заявлял и входящий в делегацию от России глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире передачи «СоловьёвLive» в YouTube.

Слуцкий отметил, что предстоящий раунд переговоров будет не менее важный, чем предыдущие.

«Потребуются парламентские усилия, некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации», — отметил Слуцкий.

По словам Слуцкого, все достигнутые во время третьего раунда договорённости потребуют оперативной реализации и их может понадобиться закрепить на самом высшем уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская сторона заявила об ожидании третьего раунда переговоров с Россией.