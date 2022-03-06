Симферополь, 7 марта, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Полиция при содействии УФСБ установила и задержала подозреваемого в осквернении памятника военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации — «Вежливым людям» в центре Симферополя 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Cdnvideo.ru Краска

Ранее в полицию поступило заявление о том, что неизвестные ночью нанесли краску на памятник, символизирующий мир во время воссоединения Крыма с Россией.

Полиция установила, что к вандализму причастен 17-летний студент, который в Симферополе находится на каникулах. При обыске у молодого человека обнаружены баллоны с краской и верхняя одежда со следами краски. Задержанный сознался в содеянном.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, с подозреваемого взята подписка о невыезде.