Горловка, ДНР, 6 марта, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Киевские боевики ударили ракетами «Точка-У» по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), жилое здание обрушилось, повреждена школа, трое человек оказались под завалом. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела Горловки «Точкой-У» повреждено здание школы 55 по проспекту Ленина, 60. Повреждено остекление на лестничном марше и в классе со стороны магазина «MOLOKO». На улице Львовской, 38 в результате обрушения дома трое мирных граждан оказались под завалами. Скорая помощь выехала на место происшествия», — написал мэр в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки средства ПВО ДНР перехватили и уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У», запущенные украинскими боевиками, передает пресс-служба Народной милиции ДНР.