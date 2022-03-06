Москва, 6 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Социальная сеть TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России, говорится в сообщении соцсети в Twitter.

TikTok

«В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона. На нашу службу обмена сообщениями это не окажет влияния», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание на территории России остановил ряд западных и российских средств массовой информации после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, влекущий уголовную ответственность за публикацию заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

Читайте также: Какие западные СМИ «спугнул» российский закон «о фейках»