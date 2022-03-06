Марсель, Франция, 6 марта, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Сегодня, 6 марта, в Марсели на стадионе «Велодром» «Марсель» в матче 27-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Марсель» (расстановка 4−4-2): Пау Лопес — Вильям Салиба, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Валентен Ронжье — Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Жерсон, Димитри Байе — Седрик Бакамбу, Аркадиуш Милик.

«Монако» (расстановка 4−3-3): Александр Нюбель — Вандерсон Кампос, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Кайе Энрике — Орельен Тчуамени, Жеан Лукас, Юссуф Фофана — Желсон Мартинш, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

Последний матч «Марсели» и «Монако» завершился поражением «монегасков» со счетом 0:2. Оба мяча в составе «Марсели» на 37-й и 60-й минутах забил 21-летний форвард сборной Сенегала Амаду Дьенг.