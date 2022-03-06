Севилья, Испания, , 22:01 — REGNUM 6 марта мадридское «Атлетико» сыграет с «Бетисом» из Севильи. Матч 27-го тура испанской Примеры 2021/22 пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

На данный момент «Бетис» с четырнадцатью победами и 46-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико», набрав 45 очков, располагается одной позицией ниже.

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Клаудио Браво, Виктор Руис, Юссуф Сабали, Поль Акуоку, Марк Бартра, Вильям Карвалью, Андреас Гуардадо, Набиль Фекир, Борха Иглесиас, Хоакин, Айтор Руибаль.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Ренан Лоди, Фелипе Монтейро, Рейнилду Мандава, Шиме Врсалько, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Родриго Де Пауль, Жоау Феликс, Анхель Корреа.

В текущем сезоне на счету 22-летнего нападающего «матрасников» и сборной Португалии Жоау Феликса пять забитых мячей и четыре результативные передачи в 26-ти матчах за «Атлетико» во всех турнирах.