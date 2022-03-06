Донецк, 6 марта, 2022, 21:07 — ИА Регнум. На сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала спецоперации перешли более сотни военнослужащих ВСУ. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 6 марта замначальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам. «Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 104 военнослужащих ВСУ, 11 из которых находятся в медицинских учреждениях, — отметил Басурин. — Им оказывается квалифицированная помощь». Как передавало ИА REGNUM, спецоперация на Украине в поддержку республик Донбасса проводится российскими войсками с 24 февраля. Цель операции — защита людей, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима.