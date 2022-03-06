Москва, , 20:58 — REGNUM 6 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпело поражение от «Спартака» со счетом 0:2.

Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились 24-летний форвард сборной Ямайки Шамар Николсон (26') и нидерландский фланговый нападающий Квинси Промес (37' Зелимхан Бакаев).

Единственную красную карточку в конце первого тайма получил защитник хозяев Гильермо Варела. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев, Моро (Макаров, 81'), Щиманьский, Захарян, Грулев (Н'Жийе, 64'), Фомин (Паршивлюк, 46'), Смолов (Тюкавин, 58').

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Литвинов, 46'), Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Перейра (Зобнин, 79'), Умяров, Бакаев (Ларссон, 67'), Николсон, Промес.

«Спартак» одержал седьмую победу, набрал 26 очков, но остался на девятой строчке в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Динамо» с 39-ю очками упустило возможность подняться на первое место.