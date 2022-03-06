Донецк, 6 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В настоящее время военнослужащими Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении населённого пункта Новоазовска около ста пятидесяти человек», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что нацисты из нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.