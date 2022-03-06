Москва, , 19:53 — REGNUM

Сегодня в Москву вернулась сборная России, которая должна была принимать участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Вместе с сотнями болельщиков, министром спорта РФ Олегом Матыциным в аэропорту Шереметьево спортсменов встретили добровольцы команды «Молодёжки ОНФ».

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«Когда стало известно об отстранении от участия в Играх российских и белорусских паралимпийцев, волонтеры запустили флешмоб #ЗнайНаших. Они записывали видео со словами поддержки и размещали их в социальных сетях под одноименным хештегом. Кроме того, в разных регионах участники «Молодёжки ОНФ» посещали тренировки паралимпийцев, чтобы показать таким образом необходимость продолжать занятия, несмотря ни на какие обстоятельства», — отметил депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Болельщики приветствовали паралимпийцев российским флагом и скандировали слова поддержки под звуки Гимна страны. Спортсмены сборной России рассказали встречающим, что новость об отстранении от участия в Паралимпийских играх в Пекине их шокировала.

«Спасибо огромное за поддержку, это очень важно для нас! Мы были ошарашены решением Международного паралимпийского комитета. Для нас это было шоком. Надеемся, что в будущем такого не повторится. Для нас спорт — не просто соревнования. Это образ жизни, то, что нас вдохновляет, способ самореализации. Лишить нас возможности тренироваться и выступать на международных соревнованиях — все равно, что запретить дышать. Но мы не сдаемся, мы готовы идти вперед. Когда мы пели гимн в паралимпийской деревне, это помогало нам справляться с ситуацией, вдохновляло на новые победы. Мы сплочены сейчас как никогда. Мы уважаем своего Президента, любим родную страну и готовы защищать ее рубежи на спортивной арене», — рассказала многократный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Кочерова.

«Наше неравнодушие дарит нам новые силы, для новых побед. Игры в Пекине были очень долгожданным событием для нас, мы были готовы сражаться за нашу страну на соревнованиях. Мы уже находились в Китае, команда узнала об этом неожиданно, многие встретили эту новость с горечью в душе и со слезами на глазах», — отметил чемпион Паралимпиады по биатлону и лыжным гонкам Николай Полухин.

Также, на встрече с болельщиками российские паратлеты сообщили о готовности участвовать в Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт», которые решено провести по инициативе Президента Владимира Путина. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске. Болельщики уверены, что игры «Мы вместе» станут настоящим праздником спорта, где паралимпийцы смогут показать высокие результаты.

«Неважно, что происходит в жизни, это еще один шаг — большой или маленький, к достижению успеха. Главное — не сдаваться, продолжать работать, чтобы потом продемонстрировать, на что ты способен», — сказал участник команды «Молодёжка ОНФ» Максим Лищюк.

На Паралимпиаде в составе российской сборной готовился выступить 71 спортсмен. 33 из них представляли лыжные гонки и биатлон, 17 — следж-хоккей, 10 — горнолыжный спорт, 6 — сноуборд и 5 — керлинг на колясках.

Напомним, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российскую и белорусскую сборные до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но уже на следующий день сообщил об отстранении спортсменов от участия в соревнованиях.

Зимняя Паралимпиада стартовала 4 марта. Игры завершатся 13 марта.