В Прикамье выздоровели уже более 290 тыс. ковид-пациентов
Пермь, 6 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 7008 граждан. Об этом сообщает краевой оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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К 6 марта эту болезнь победили уже 290 088 человек. В тяжёлом состоянии пребывают 260 пациентов. Из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ.
Скончались от COVID-19 уже 8437 человек.