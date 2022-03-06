Пермь, 6 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 7008 граждан. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 6 марта эту болезнь победили уже 290 088 человек. В тяжёлом состоянии пребывают 260 пациентов. Из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались от COVID-19 уже 8437 человек.