Вашингтон, 6 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами из Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире телекомпании CNN.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы ведем переговоры с европейскими союзниками и партнерами с целью скоординировать шаги по наложению запрета на импорт российской нефти, сохранив при этом достаточные объемы поставок на мировом рынке. Эти дискуссии ведутся очень активно», — заявил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало разъяснения, как американские санкции против России затрагивают ее энергетический сектор, в частности торговлю российскими энергоносителями в долларах.