Горловка, ДНР, 6 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько объявил о централизованной эвакуации с 8 марта женщин, детей и жителей преклонного возраста. Об этом он написал в телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских вооруженных формирований с 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории Российской Федерации», — написал он.

Приходько добавил, что при наличии желающих эвакуация будет проводиться в последующие дни.