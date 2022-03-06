Лугано, Швейцария, 6 марта, 2022, 18:37 — ИА Регнум. 6 марта в Лугано на стадионе «Корнаредо» футбольный клуб «Базель» в матче 26-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Лугано» со счетом 2:0.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Федор Чалов

Забитыми мячами в составе гостей отметились Федор чалов (9' Лиам Миллар) и Дариан Малеш (90+3' Себастьяно Эспозито). Желтые карточки получили Крешник Хайризи (12'), Санди Ловрич (16'), Валентин Штокер (33'), Серхио Лопес (40'), Федор Чалов (53'), Фабио Дапрелья (72') и Таулант Джака (76').

Статистика матча («Лагно"/ «Базель»)

Удары 10/9

Удары в створ 2/3

Владение 60%/40%

Угловые 4/0

Нарушения 13/14

Составы команд:

«Лугано»: Саипи, Хайризи (Марич, 71'), Валенсуэла (Циглер, 46'), Рюгг (Амура, 71'), Дапрелья, Саббатини, Кустадио (Боттани, 46'), Ловрич, Лаванши, Хайле-Селасси (Махмул, 79'), Целар.

«Базель»: Линднер, Каттербах, Дьига, Лопес, Бюргер, Касами, Штокер (Малеш, 58'), Миллар, Ндой (Салаи, 46'), Джака (Эспозито, 83'), Чалов (Паласиос, 66').

«Базель», одержав одиннадцатую победу и набрав 44 очка, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице Суперлиги. «Лугано» с 39-ю очками идет одной строчкой ниже.