Брюссель, 6 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Называть возможные сроки вступления Украины в Евросоюз пока не стоит. Об этом 6 марта сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью телекомпании CNN.

Урсула фон дер Ляйен

«Это зависит от развития ситуации на земле», — заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, властям Украины для вступления в ЕС «нужно провести реформы и наладить процессы».

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вопрос об ускоренном принятии Украины в состав Европейского союза не укладывается в голове.