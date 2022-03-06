Базель, Швейцария, 6 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. 6 марта в Лугано на стадионе «Корнаредо» футбольный клуб «Лугано» в матче 25-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 принимает «Базель». На девятой минуте встречи забитым мячом отметился 23-летний арендованный из ЦСКА российский нападающий Федор Чалов.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Федор Чалов

3 марта «Базель» в матче предыдущего тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с «Санкт-Галленом» со счетом 2:2. Оба гола в составе команды из Базеля забил российский центрфорвард Федор Чалов.

В текущем сезоне на счету Чалова три забитых мяча и одна результативная передача в шести матчах за швейцарский клуб.

Текущее соглашение Федора Чалова с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 8,5 миллиона евро.