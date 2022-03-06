Тюмень, 6 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2022 году темпы ввода жилья выше показателей прошлого года на 76%. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоквартирные дома

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На 1 марта 2022 года в Тюменской области введено 174,8 тыс. кв. метров жилья. За первые два месяца местные строители ввели в эксплуатацию в многоквартирных домах 89,9 тыс. кв. метров, что в пять с лишним раз превышает показатели 2021 года. Индивидуальное жилищное строительство сопоставимо по объёмом сданных «квадратов» с прошлогодним показателем — за январь и февраль введено почти 85 тыс. кв. м жилья.

Представители застройщиков заверили, что все начатые жилищные проекты в 2022 году будут доведены до полной готовности. Производители строительных материалов не снижают объёмов производимой продукции, отмечают в областном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на территории Тюменской области планировалось построить 1,56 млн кв. м жилья, но застройщики перевыполнили план, введя в эксплуатацию 1,706 млн кв. метров жилой площади. Это без учёта индивидуального строительства.